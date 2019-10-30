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Насколько доступны для астанчан спортивные объекты столицы

30 Октября 2019 22:45
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Насколько доступны для астанчан спортивные объекты столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 11 детско-юношеских спортивных школах Нур-Султана культивируются 49 видов спорта, которые на бесплатной основе посещают 9300 человек, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Также в ряде спортивных объектов столицы обеспечены комфортные и беспрепятственные условия для занятий населения спортом. Так, в Ледовом дворце «Алау» предоставляются услуги тренажерного зала и массового катания на ледовой арене. На последние предлагается 50% скидка для студентов, школьников, пенсионеров, и инвалидов І группы. Детям до 7 лет, а также детям из многодетных семей, не достигшим совершеннолетия, воспитанникам детских домов и инвалидам ІІ, ІІІ групп посещение бесплатное.

Также в спорткомбинате «Даулет» занимаются 620 детей в возрасте от 5 до 14 лет, 255 из них - на бесплатной основе, 365 - на платной. Стоимость 12 занятий составляет 13 500 тенге. Вместе с тем детям из многодетных и малообеспеченных семей предоставляется 50% скидка.

В рамках механизма государственно-частного партнерства в Паралимпийском тренировочном центре для людей с ограниченными возможностями все услуги предоставляются бесплатно. Занятия ведутся по таким видам спорта, как парайога, пара-настольный теннис, шахматы, шашки, бочча, голбол, парадзюдо, паракаратэ, паратаэквондо, танцы на колясках, парабадминтон, парапауэрлифтинг, парааэробика, волейбол сидя.

Кроме того, в спорткомплексе «Тарлан» в будние с 13:00 до 15:00, а также в выходные дни проводятся массовые катания на коньках для людей с ограниченными возможностями на безвозмездной основе, коньки также предоставляются бесплатно.

На безвозмездной основе проводятся и занятия по следж-хоккею и сурдохоккею. В вечернее время все желающие могут воспользоваться бесплатной беговой дорожкой на стадионе имени Х. Мунайтпасова.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Общество,
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