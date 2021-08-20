Насколько быстро восполняются казахстанские месторождения, рассказали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о степени восполняемости казахстанских месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы обеспеченности запасами градообразующих предприятий – низкая восполняемость запасов полезных ископаемых – известны и не раз обсуждались. Геологи придерживаются негласного правила: добыл 1 тонну – восполни две. При этом, на сегодняшний день коэффициент прироста полезных ископаемых к объему их добычи по твердым полезным ископаемым составляет в среднем 0,13 коэффициента восполняемости, нефти равен 1,5», – сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, львиную долю в этом процессе играет Кашаганское месторождение.

«Казалось бы, прирост неплохой, но в основном это достигнуто за счет месторождения Кашаган. Без Кашагана коэффициент восполняемости был бы на отметке 0,9. Для решения данного вопроса необходимо оперативное выявление новых перспективных участков, доразведка старых месторождений, привлечение частных инвесторов в геологоразведку, так как между открытием и запуском нового месторождения проходит не менее 10-15 лет», - заключил спикер.