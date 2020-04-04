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Насколько Атбасар готов к паводку, рассказал глава ДЧС региона

Автор:  
Оксана Матасова
4 Апреля 2020, 21:30
Насколько Атбасар готов к паводку, рассказал глава ДЧС региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С наступлением паводка особую тревогу у акмолинцев вызывает Атбасарский район. О том, как в этом году будут встречать большую воду атбасарцы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

- Алексей Сергеевич, какие меры для недопущения подтопления уже предприняты?

- Во-первых, мы вывезли снег из Атбасара по максимуму, насколько это возможно, во-вторых, прочистили все арыки, по которым пойдет вода с полей и в связи с таянием снега в населенном пункте. На сегодня до критического уровня еще не дошло. Угрозы подтопления пока нет, но если завтра будет +10 и дождь, то, конечно, будет сложная ситуация. Если таяние будет идти равномерно, то ничего критического не будет. А с учетом тех влагозапасов и снегозапасов, которые лежат на полях, на сборных площадях реки Жабай, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атбасарском районе, а также в Сандыктауском.

- Сколько средств в этом году выделено на борьбу с паводком?

- Более 1 млрд находится в резервах местных исполнительных органов на ликвидацию ЧС.

- А как обстоят дела с ГСМ?

- По всей области создан запас ГСМ. Кроме того, акиматами заключены с поставщиками топлива меморандумы на дополнительную поставку в случае авральной ситуации.

- Насколько готовы к встречи воды атбасарские школы и сами жители?

- Объекты образования уже обложены мешкотарами. У нас уже переселили жителей 459 домов. Новый микрорайон построен на безопасном участке. В проекте еще 502 дома, которые находятся в зоне подтопления. Но принимая во внимание, что объекты образования, школы, также находятся в зоне подтопления , заранее, еще месяц назад, мы начали обкладку этих школ. Обложены они сейчас мешкотарой. И если уровень воды будет сверх критического, то мы уже подготовились к этому, чтобы не допустить подтопления объектов образования.

- Куда будут переселять людей в случае подтопления?

- Все предусмотрено. Пункты эвакуации мы подготовили уже давно - месяц с лишним назад. У нас 222 пункта эвакуации по области и еще 70, которые будут задействованы в случае необходимости. Кроме того, на возвышенностях отведены места для отгона животных, если они также подвергнутся подтоплению.

- Какие еще районы области в сложной паводковой ситуации?

- По области в напряжении держат нас Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, а также Сандыктауский и Атбасарский районы. Везде ведутся работы. Это и вывоз снега, и рытье арыков, каналов, очистка их от снега, возведение и укрепление дамб.

- В прошлом году река Кылшакты подтапливала несколько домов в областном центре, как обстоят дела в этом году?

- Она уже превышала критический уровень в этом году, но подтоплений не допущено. На сегодня по области, к счастью, пока нет подтоплений. Прохождение паводка находится на особом контроле не только у ДЧС, но и акиматов области, регионов, МВД, а также у руководства страны, Премьер-министра и Президента.


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