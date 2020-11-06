Насколько Актюбинская область готова ко второй волне коронавируса

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Какова эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области и насколько регион подготовлен к возможной второй волне коронавируса, рассказал глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Актюбинской области заверил, что на сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильная .

Вместе с тем, он добавил, что на сегодняшнее утро в регионе уже выявлено 6 случаев заражения COVID-19.

«Но большинство из них пока привозные, мы их вовремя выявляем на пограничных постах контроля и изолируем. Но угроза распространения заболевания по области сохраняется. Чтобы не допустить второй волны мы провели большую работу по подготовке и материально-техническому обеспечению нашего коечного фонда», - добавил Ондасын Уразалин.

Однако, как отметил глава региона, в области существует большая вероятность завозных случаев КВИ.

«Не все зависит от нас с учетом нашей приграничной ситуации и транзитного потенциала. Нас ежедневно пересекают десятки, сотни единиц автотранспорта. Прибывает сотни пассажиров из дальнего зарубежья авиационным транспортом. Актобе является большим хабом, естественно, есть угроза и риск, что данный вирус может быть занесен повторно», - пояснил Ондасын Уразалин.

Аким также подчеркнул, что в регионе извлекли уроки от первой волны вспышки этой болезни.

«COVID - это такая болезнь, с которой никогда еще человечество не сталкивалось. Естественно, мы не во всем были готовы к первой волне. Наверное, были справедливые нарекания, я сам лично получил дисциплинарное взыскание за то, что мы не смогли правильно организовать работу на тот период. Мы извлекли уроки из данной проблемы и ставим задачу не допустить второй волны», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

По его словам, на сегодня выделено 5 млрд тенге в Актюбинской области на борьбу с COVID-19.

«Все наши силы брошены на борьбу с инфекцией и сохранение стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, на борьбу с КВИ выделено порядка 5 млрд. тенге, в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 млрд. тенге, на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд. тенге. С марта текущего года более 3 600 медицинских работников получили надбавки и премии в размере 2,9 млрд. тенге», - сообщил Ондасын Уразалин.

Было отмечено, что в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3 603. Также работают 3 карантинных стационара на 440 коек для прибывающих из-за границы без ПЦР-тестов.

Приняты необходимые меры по укреплению материально-технической базы медучреждений. В целом, по области установлено 12 современных компьютерных томографов, 11 стационарных рентген аппаратов, 353 аппарата ИВЛ, 405 кислородных концентраторов, 626 аппаратов Боброва и 250 кислородных подушек, закуплены 41 санитарная машина, 6 мобильных передвижных комплексов и 2 передвижных медицинских комплекса на базе КамАЗа

Ранее сообщалось, что в Казахстане за прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 51 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано заболевших – 38721, летальных случаев - 406, выздоровевших - 29014.