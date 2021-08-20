Насколько активно вакцинируют сельских жителей, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как проводится вакцинация в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, эпидситуация оценивается не только в целом по стране в разрезе областей. Мы публикуем матрицу в разрезе областей на официальном сайте Минздрава РК. Точно такая же матрица формируется и в разрезе каждого района или городов республиканского значения. Местные исполнительные органы во главе с заместителями акимов с участием главных государственных санитарных врачей проводят оценку этой матрицы. Все мероприятия дифференцированно осуществляются в зависимости от районов», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, оценка эпидситуации и проведение мероприятий осуществляется вплоть до каждого населенного пункта.

«Что касается охвата вакцинацией сельского населения, то, конечно, доступ к вакцинации имеют все граждане Казахстана, независимо от своего места проживания. Сегодня помимо стационарных прививочных пунктов у нас есть выездные прививочные пункты, которые осуществляют вакцинацию населения по населенным пунктам. Также мы сегодня используем практику подворовых обходов, во время которых также осуществляется и вакцинация», - заключила А. Есмагамбетова.