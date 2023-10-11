Насиловал «по графику»: в акмолинском ДУИС рассказали историю осужденного педофила

Педофила, отбывавшего наказание в Акмолинской области, за нарушение внутреннего распорядка колонии перевели в единственную тюрьму в Казахстане для особо опасных преступников. Историю заключенного рассказали в пресс-службе акмолинского ДУИС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужчина отбывал наказание в акмолинской колонии несколько лет, и все это время грубил администрации и конфликтовал с напарниками по отряду.

- Он из многодетной семьи, вырос в небольшом отдаленном узбекском ауле. В школе, которая находилась в 30 км, учился нехотя до 7 класса, потом просто отказался ездить туда. Все лето пас овец. Повзрослев, решил уехать в город. В столице мужчина, никогда не работавший ранее, не имея каких-либо навыков, познакомился с женщиной - продавцом в маленьком магазине, у которой он и поселился, - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

У новоиспеченной супруги уже были двое сыновей 12-ти и 13-ти лет. Женщина все время проводила на работе и не сразу заметила, что мальчики стали замкнутыми. Между тем, в ее присутствии мужчина ни разу не сказал им грубого слова. Но когда матери не было рядом, извращенец запугивал детей тем, что, если они расскажут хоть что-то, он убьет их маму.

- Педофил по графику насиловал детей, продолжалось это около года, пока дети не договорились, что, когда младший останется «по графику», старший сообщит в полицию, - добавила И. Горнова.

В 2017 году мужчину осудили на 13 лет. За несколько лет пребывания в колонии Акмолинской области он успел получить множество взысканий за свои нарушения.

Перед переводом заключенного в тюрьму для особо опасных преступников в Аркалык территориальный суд присудил педофилу также штраф в размере 40 МРП за оскорбление сотрудника колонии при исполнении служебных обязанностей.