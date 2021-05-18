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Насилие в отношении несовершеннолетней прокомментировали в полиции Алматинской области

18 Мая 2021 16:17
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Насилие в отношении несовершеннолетней прокомментировали в полиции Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент касательно насильственного действия в отношении несовершеннолетней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Публикацию в социальной сети Facebook разместил активист Андрей Андреев.

Начальник ДП Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев прокомментировал данный инцидент.

«В Управлении полиции Карасайского района, по обращению гражданки Н., которая является тетей со стороны отца по факту насильственных действий сексуального характера несовершеннолетней 2006 г.р. А. в отношении родственника по линии матери - гражданина Р., по ст. 121 ч. 4УК РК, зарегистрировано уголовное дело», - рассказал Серик Кудебаев.

В ходе досудебного расследования следователем назначен ряд судебных экспертиз, а также путем проведения следственных действий проверяются все доводы участников уголовного процесса, устанавливаются свидетели преступления.

«По результатам назначенных судебных экспертиз и следственных действий по делу будет принято окончательное процессуальное решение. Ход расследования данного уголовного дела мною взят под личный контроль», - добавил Серик Кудебаев.



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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Гульзат Сахова

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