РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:45, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Насилие над ребенком в Актобе: в школе начато служебное расследование

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей сообщил, что держит на контроле ситуацию со школьником из Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Родные школьника из Актюбинской области заявили журналистам о насилии в отношении семилетнего ребенка.

    «Управление образования акимата Актюбинской области ранее не информировало Комитет о факте обращения родителей семилетнего ребенка. В связи с этим Комитет направил обращение о привлечении к ответственности должностных лиц, а Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы», - говорится в сообщении.

    В комитете отметили, что в настоящее время ведется следствие и подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

    «Отметим, что неинформирование работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность. Если информация подтвердится, в отношении лиц, допустивших насилие на территории школы и не обративших на это должного внимания, будут приняты меры», - добавили в ведомстве.

    Также сообщается, что управлению образования акимата Актюбинской области поручено оказать психологическую помощь ребенку и его семье.

    Комиссией по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима будет рассмотрен вопрос профилактики правонарушений, насилия среди несовершеннолетних на внеочередном заседании с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

    Комитет по охране прав



    Теги:
    Образование Общество Происшествия Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!