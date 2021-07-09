Насилие над ребенком в Актобе: в школе начато служебное расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей сообщил, что держит на контроле ситуацию со школьником из Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Родные школьника из Актюбинской области заявили журналистам о насилии в отношении семилетнего ребенка.

«Управление образования акимата Актюбинской области ранее не информировало Комитет о факте обращения родителей семилетнего ребенка. В связи с этим Комитет направил обращение о привлечении к ответственности должностных лиц, а Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы», - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что в настоящее время ведется следствие и подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

«Отметим, что неинформирование работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность. Если информация подтвердится, в отношении лиц, допустивших насилие на территории школы и не обративших на это должного внимания, будут приняты меры», - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что управлению образования акимата Актюбинской области поручено оказать психологическую помощь ребенку и его семье.

Комиссией по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима будет рассмотрен вопрос профилактики правонарушений, насилия среди несовершеннолетних на внеочередном заседании с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

Комитет по охране прав



