Насилие над ребенком в Актобе: руководство школы отстранили от должностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После заявления родных 7-летнего школьника о насилии от занимаемых должностей отстранены директор и заместитель директора школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью ребенка.

Представители Министерства ознакомились с состоянием ребенка и узнали, какая помощь требуется мальчику и его родным. Мальчику будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и психологическая.

«Управление образования акимата Актюбинской области своевременно не проинформировало МОН об обращении родителей школьника. Администрация школы не провела необходимую работу и не обратила должного внимания на обращение родных. Все управления образования при акиматах должны держать на контроле происходящее в школах и знать, что происходит в их регионах. Каждому ребенку должно быть комфортно в школе. Безучастность и равнодушие абсолютно недопустимы», – отметил председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.

Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства Управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств.

Местным исполнительным органам даны поручения по усилению мер безопасности в отношении несовершеннолетних, профилактических работ в этом направлении и проведению тщательной проверки работы камер видеонаблюдения в организациях образования.

Комиссии по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима дано поручение вести профилактические работы по борьбе с насилием среди несовершеннолетних с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

Ранее Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

Напомним, родные школьника из Актюбинской области заявили журналистам о насилии в отношении семилетнего ребенка.