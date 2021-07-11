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    21:50, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Насилие над ребенком в Актобе: руководство школы отстранили от должностей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После заявления родных 7-летнего школьника о насилии от занимаемых должностей отстранены директор и заместитель директора школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью ребенка.

    Представители Министерства ознакомились с состоянием ребенка и узнали, какая помощь требуется мальчику и его родным. Мальчику будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и психологическая.

    «Управление образования акимата Актюбинской области своевременно не проинформировало МОН об обращении родителей школьника. Администрация школы не провела необходимую работу и не обратила должного внимания на обращение родных. Все управления образования при акиматах должны держать на контроле происходящее в школах и знать, что происходит в их регионах. Каждому ребенку должно быть комфортно в школе. Безучастность и равнодушие абсолютно недопустимы», – отметил председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.

    Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства Управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств.

    Местным исполнительным органам даны поручения по усилению мер безопасности в отношении несовершеннолетних, профилактических работ в этом направлении и проведению тщательной проверки работы камер видеонаблюдения в организациях образования.

    Комиссии по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима дано поручение вести профилактические работы по борьбе с насилием среди несовершеннолетних с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

    Ранее Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

    Напомним, родные школьника из Актюбинской области заявили журналистам о насилии в отношении семилетнего ребенка.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Образование МОН Акимат Происшествия Актюбинская область
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