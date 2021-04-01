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    17:42, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Насилие над детьми: как в Казахстане ужесточают ответственность

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК проинформировал о том, как в стране ужесточается законодательство в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для профилактики преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних значительно ужесточено законодательство. В частности, введены запреты на условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности, досрочное освобождение педофилов. Введена ответственность за несообщение работниками образования, здравоохранения и социальной защиты о фактах нарушения прав несовершеннолетних в правоохранительные органы. Увеличены сроки наказания за изнасилование и насильственные действия сексуального характера детей от 12 лет до пожизненного с исключением права на примирение. Предусмотрено до 6 лет лишения свободы лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - проинформировал Алексей Милюк.

    По его словам, внесены поправки, направленные на ужесточение наказаний за торговлю несовершеннолетними, совершенную преступной группой, незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан.

    Таким образом, в стране ужесточена ответственность за убийство малолетнего, доведение его до самоубийства, вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений, антиобщественных действий и за вовлечение в занятие проституцией.

    А с декабря прошлого года предусмотрено содержание педофилов в учреждениях максимальной безопасности без права на помилование и досрочное освобождение.

    «Эти и другие меры, прорабатываемые при активном участии институтов гражданского общества, заинтересованных государственных органов, должны на наш взгляд способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей и снижению уровня правонарушений», - резюмировал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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