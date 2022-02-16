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Насильственные перемены отбрасывают нашу страну далеко назад – общественник о требованиях рабочих-нефтянников

16 Февраля 2022 18:52
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Насильственные перемены отбрасывают нашу страну далеко назад – общественник о требованиях рабочих-нефтянников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор областной федерации баскетбола, руководитель ОФ «Doma Doma» Самсон Аракелян поделился мнением о требованиях работников нефтяной сферы в Жанаозене повысить зарплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как человек, который работал в нефтегазовой сфере Мангистауской области, я вижу здесь и положительные моменты в том, что люди имеют возможность высказаться и рассказать о своих проблемах. Но в то же время, думаю, нам всем нужно осознавать, что изменения в такой короткий срок невозможны. Самое главное сейчас – нам нужно настроить диалог с властью, с работодателем», - сказал Самсон Аракелян в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

В качестве примера он привел мирные митинги на Западе страны в январе 2022 года.

«Как показали нам январские события в начале года, путь насильственных перемен отбрасывает нашу страну далеко назад. Поэтому, я очень надеюсь, что мы сможем послужить примером, как это было и в январе, когда наши люди смогли мирным путем донести свои проблемы», - отметил спикер.

«В то же время дать возможность тем людям, у которых сейчас власть, и которые являются работодателями, возможность и время исправить ситуацию, выработать общий план, и совместно привести его к осуществлению. А путь разрушения и мародерства не нужен никому. У нас у всех есть семьи, дети ходят в школу… Мы должны оберегать это все и не мешать работе других», - подчеркнул С. Аракелян.


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#Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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