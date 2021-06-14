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    13:08, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Насильников в международном розыске задержали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Казахстана в ходе ОПМ «Мигрант» задержали 78 уголовных преступников, находящихся в розыске. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе оперативно-профилактического мероприятия были задержаны 78 уголовных преступников, находящихся в розыске. В их числе 27 казахстанцев, три гражданина стран СНГ, находившиеся в международном розыске за насильственные действия сексуального характера», - сказал Нурдильда Ораз.

    По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства за время проведения операции «Мигрант» вынесено 519 решений судов на выдворение нелегалов.

    Было также отмечено, что в адрес министра внутренних дел каждый день поступают письма от граждан со словами благодарности сотрудникам полиции за помощь в решении тех или иных вопросов, которые входят в сферу деятельности органов внутренних дел.

    Так, жительница Алматы благодарит старшего оперуполномоченного Управления полиции Медеуского района Абзала Шарипова за оперативную работу в поисках мошенницы.

    «Хочу похвалить и выразить огромную благодарность за качественно выполненную работу. Абзал показал, какие качества должны быть у полицейского, очень беспристрастно относится к выполнению своих служебных обязанностей. Оперативно нашел и доставил подозреваемую, которая находилась в розыске более года. Желаю успехов в работе, чтобы все преступники получали должное наказание благодаря таким грамотным специалистам!» - написала Болганай Какметова.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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