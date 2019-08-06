Насильника задержали в Кокшетау военнослужащие Нацгвардии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау военнослужащие Национальной гвардии РК задержали по «горячим следам» насильника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

3 августа этого года примерно в 22 часов вечера с Центра оперативного управления поступила информация, о том что, на проспекте Назарбаева неизвестный мужчина изнасиловал девушку. Одним из первых откликнувшихся был войсковой наряд в составе дежурного по войсковым нарядам лейтенанта Жандоса Альжанова, патрульных рядовых Руслана Оразхан, Нуржана Тасболат, Минетая Кабез, которые, прибыв на место преступления, по ранее переданной ориентировке подозреваемого, выдвинулись на поиски.

«Далее в ходе совместного поиска с сотрудниками полиции, проявив бдительность и оперативность, по «горячим следам» был задержан гражданин, подходящий по ориентировке, им оказался гражданин (Ч.) 1979 года рождения, проживающий в Кокшетау, у которого были ранее приводы в органы внутренних дел. Он дал признательные показания по совершенному преступлению», - рассказали в Нацгвардии.

Благодаря бдительности и оперативности военнослужащих Национальной гвардии К, задержанный был передан оперативной следственной группе и водворен в изолятор временного содержания.

Войсковой наряд за бдительные, умелые и оперативные действия был ходатайствован командованием части о поощрении правами вышестоящего командования.

Напомним, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз. Изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.

26 июля этого года состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы. Приговор позже прокомментировал судья Оразалы Сатыбалды.

По резонансному делу официальное заявление сделали и в транспортной прокуратуре, просили более строгого наказания двум осуждённым.

Потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала свое обращение к казахстанцам и руководству страны. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников.