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Насильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Экибастузе

2 Февраля 2022 13:50
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Насильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Насильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Органами ДУИС по Павлодарской области к экстрадиции готовится преступник, который скрывался от органов уголовного преследования и находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования в России.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче 29-летнего гражданина Кыргызстана, для привлечения к уголовной ответственности по ст. 131 часть 2, п. «а» УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления. В отношении 29-летнего гражданина Кыргызстана Центральным районным судом города Читы Забайкальского края было заведено розыскное дело и была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информационному письму начальника ОУО УММВД РФ по городу Чите, местонахождение обвиняемого установлено на территории Республики Казахстан. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по вышеупомянутому уголовному делу.

В конце ноября прошлого года мужчина был задержан и водворен в ИВС УП города Экибастуза. С учетом того, что срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек, Экибастузский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании о применения временного содержания под стражей сроком на 40 суток.

«С декабря 2021 года экстрадируемый-арестованный, находящийся в межгосударственном розыске, находиться следственном изоляторе города Павлодара. Сотрудниками отдела спецучета проведена работа в отношении подозреваемого. Согласно постановлению, после вступления решения о выдаче в законную силу согласно ст. 594 ч. 1 УПК РК, будет проведена его передача российской стороне. В ближайшее время мужчина будет направлен в Российскую Федерацию. Дальнейшую его судьбу определит суд», – прокомментировал начальник учреждения АП-162/1 Ардак Имангалиев.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Международная деятельность РК  
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