Насильника из Актобе разыскивает полиция

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За совершение изнасилования разыскивается 32-летний актюбинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДП.

Как сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов, управлением криминальной полиции по подозрению в совершении изнасилования разыскивается Жолдасбаев Талгат Владиславович 1987 года рождения.

При получении какой либо информации просят сообщить по адресу: город Актобе, улица Братьев Жубановых, № 271 «А».

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