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Насильника из Актобе разыскивает полиция

22 Октября 2019 21:51
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Насильника из Актобе разыскивает полиция

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За совершение изнасилования разыскивается 32-летний актюбинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДП.

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Как сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов, управлением криминальной полиции по подозрению в совершении изнасилования разыскивается Жолдасбаев Талгат Владиславович 1987 года рождения.

При получении какой либо информации просят сообщить по адресу: город Актобе, улица Братьев Жубановых, № 271 «А».

Контактные телефоны: 102, 936-225, 936-100, 8-776-546-66-66, 8-701-380-80-30, 8-775-735-79-78, +7-776-765-2444

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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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