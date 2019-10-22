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Насильника из Актобе разыскивает полиция
22 Октября 2019 21:51
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За совершение изнасилования разыскивается 32-летний актюбинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДП.
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Как сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов, управлением криминальной полиции по подозрению в совершении изнасилования разыскивается Жолдасбаев Талгат Владиславович 1987 года рождения.
При получении какой либо информации просят сообщить по адресу: город Актобе, улица Братьев Жубановых, № 271 «А».
Контактные телефоны: 102, 936-225, 936-100, 8-776-546-66-66, 8-701-380-80-30, 8-775-735-79-78, +7-776-765-2444
Ключевые слова: Актюбинская область,
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