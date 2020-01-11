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Насильник задержан на месте преступления в Актобе

11 Января 2020 13:10
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Насильник задержан на месте преступления в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Гвардейцы совместно с полицейскими по горячим следам задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в совершении изнасилования в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

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9 января, около 18:20 часов вечера, во время несения службы войсковой наряд в составе начальника патруля старшего сержанта Манарбека Терикбаева и патрульного рядового Ерасыла Абылгалиева, получил сигнал, о том, что по улице Тахауи Ахтанова неизвестный мужчина совершает насилие над женщиной.

Немедленно прибыв, гвардейцы и полицейские на месте преступления задержали местного жителя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он изнасиловал гражданку, ей была вызвана бригада скорой помощи.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции города.

Отмечается, за отличное несение службы войсковой наряд был поощрен.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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