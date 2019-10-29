Насильник надругался над семилетней дочерью и повесился в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Отделом полиции Шемонаихинского района проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску 29-летнего местного жителя в рамках досудебного расследования, начатого по статье 120 части 4 Уголовного кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.
«Ранее в полицию обратилась гражданка о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись беспомощным состоянием, вступил в половой контакт с их несовершеннолетней дочерью, а потом сбежал», - сообщает пресс-служба ДП ВКО.
По информации ведомства, в результате розыскных мероприятий, разыскиваемый обнаружен мертвым.
«Предположительно, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Следственные мероприятия продолжаются. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе ДП ВКО.
- Вырубка яблоневого сада в Алматы: установлены личности подозреваемых
- Труп обнаружили в квартире одного из домов Актау
- Обещали построить «умный» дом: жительницу столицы обманули на 20 млн тенге
- Подпольный склад с 2 тысячами литров спирта обнаружили в гараже павлодарца
- Хозяев бродившего по городу табуна лошадей оштрафовали в Атырау
- За вымогательство задержали двоих актюбинцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана