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Насильник надругался над семилетней дочерью и повесился в ВКО

29 Октября 2019 16:27
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Насильник надругался над семилетней дочерью и повесился в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Отделом полиции Шемонаихинского района проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску 29-летнего местного жителя в рамках досудебного расследования, начатого по статье 120 части 4 Уголовного кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

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«Ранее в полицию обратилась гражданка о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись беспомощным состоянием, вступил в половой контакт с их несовершеннолетней дочерью, а потом сбежал», - сообщает пресс-служба ДП ВКО.

По информации ведомства, в результате розыскных мероприятий, разыскиваемый обнаружен мертвым.

«Предположительно, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Следственные мероприятия продолжаются. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе ДП ВКО.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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