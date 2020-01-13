Нашумевшее колесо обозрения демонтируют в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Нашумевшее колесо обозрения демонтируют в городе Рудном. Такое решение принято согласно распоряжению суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в специализированном межрайонном экономическом суде было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Центра защиты прав потребителей в отношении отдела строительства акимата Рудного, аппарата акима города, управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области, а также организаций - ТОО «АлатауГорСтрой», «Elite Expert».

Заявитель в своем иске попросил запретить ввод в эксплуатацию колеса обозрения в городе. Отметим, что до принятия окончательного решения суд постановил приостановить работу аттракциона. Вопрос о назначении судебных экспертиз полностью завершен.

Как уточняется в постановлении, суд города принял решение о признании незаконным акта приемки в эксплуатацию колеса обозрения. Кроме того, согласно решению «АлатауГорСтрой» и городской отдел строительства будут ответственными за демонтаж конструкции. Суд также вынес ряд частных предписаний акиму Костанайской области и прокурору Костанайской области.