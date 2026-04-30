Нашу благодарность народу Казахстана трудно выразить словами — житель Дагестана

Житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана и выразил благодарность за помощь в ликвидации последствий наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ахмедова, поддержка, оказанная со стороны Казахстана, оказалась своевременной и эффективной. В настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы.

Сейчас в населенных пунктах вблизи города Каспийска в Дагестане работают около 40 волонтеров из благотворительного фонда «Asar Ume». Они занимаются восстановлением системы водоснабжения, вышедшей из строя вследствие наводнения. Вместе с тем, из каждого региона Казахстана отправляется гуманитарная помощь, оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим.

— Хочу особо отметить помощь, оказанную Казахстаном. Он оказал своевременную поддержку в трудный момент, помог реальным делом. Особенно большая помощь — прибытие волонтеров и их участие в восстановлении водоснабжения. Мы высоко ценим такую поддержку, — сказал Омарасхаб Ахмедов.

Житель отметил, что в последние два года окрепли связи между Казахстаном и Дагестаном. По его словам, эта помощь не только материальная, это знак истинного братства между народами.

— Мы на деле увидели, что День единства народа Казахстана — не просто праздник. Вы реальным делом доказываете дружбу и братство. Это проявление истинной связи между народами. Пусть всегда укрепляется такое сотрудничество, — выразил свое пожелание житель Дагестана.

В заключение он выразил благодарность казахскому народу, пожелал дальнейшего укрепления братских связей между двумя странами.

Два года назад, во время паводка в Атырауской области, Омарасхаб Ахмедов привез в Атырау 50 тысяч мешков.

Как сообщалось, от стихийного бедствия пострадали несколько районов Дагестана, города Махачкала и Дербент. Наводнение унесло жизни шести человек, более 200 человек были спасены. Общее число пострадавших превышает 6 200 человек.