На штрафстоянку попали 10 автомашин из свадебного кортежа в Кызылорде

Информация была срочно передана экипажам патрульной полиции.

— В результате все водители участвовавших в кортеже транспортных средств были остановлены и доставлены в полицию. По 12 фактам правонарушений оформлены 33 административных протокола, наложены штрафы. 10 автомашин поставлены на спецстоянку. В ходе проверки были выявлены такие факты нарушения правил дорожного движения, как выезд на встречную полосу движения, совершение опасных маневров, создание аварийной ситуации, пользование телефоном, неиспользование знаков безопасности и другие, — говорится в сообщении.