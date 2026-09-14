На штрафстоянку попали 10 автомашин из свадебного кортежа в Кызылорде
Десять автомашин из свадебного кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения в Кызылорде, были засняты камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления областного департамента полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация была срочно передана экипажам патрульной полиции.
— В результате все водители участвовавших в кортеже транспортных средств были остановлены и доставлены в полицию. По 12 фактам правонарушений оформлены 33 административных протокола, наложены штрафы. 10 автомашин поставлены на спецстоянку. В ходе проверки были выявлены такие факты нарушения правил дорожного движения, как выезд на встречную полосу движения, совершение опасных маневров, создание аварийной ситуации, пользование телефоном, неиспользование знаков безопасности и другие, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что робособаки впервые начали патрулировать улицы в ВКО.