«Нашли в мусорном баке»: двух костанайцев с рогами сайги задержали полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Костанайской области изъяты рога редких животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу lепартамента полиции Костанайской области.

Как рассказали в департаменте полиции области, в Костанае 10 августа сотрудниками природоохранной полиции задержаны двое жителей областного центра с рогами редких животных.

«В ходе рейдовых мероприятий полицейские по улице Баймагамбетова областного центра остановили двух мужчин в возрасте 43 и 52 лет. У одного в пакете были обнаружены 4 штуки рогов сайги. Мужчины рассказали полицейским, что нашли их в мусорном баке. Достоверность показаний проверяется»,- прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Всего же с начала года полицейскими региона зарегистрировано 4 факта по незаконному обращению с редкими видами животными и их частями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аркалыкские полицейские задержали двух браконьеров, у которых изъяли части редких животных.