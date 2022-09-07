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    18:48, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Нашли тело утонувшей женщины в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Утонувшую в реке Иртыш женщину искали четыре дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Поисками занимались водолазы департамента по чрезвычайным ситуациям и добровольцы.

    «6 сентября в 16:05 в ходе осмотра берега возле речпорта наши волонтеры обнаружили тело Марины Алексеенко, утонувшей несколько дней назад», – сообщили в поисковом отряде «VITA».

    Ранее сообщалось, что 5 сентября произошло два несчастных случая на реке Иртыш в городе Павлодаре.

    Женщина, 1982 года рождения, находясь на отдыхе на частном пляже, решила искупаться и была сбита катером. Трагедия произошла на глазах ее сына.

    Второй случай - с обрывистого берега на глазах друзей сорвался тренер футбольной команды «Иртыш» Богданов Роман, 1995 года рождения. Трагедия случилась недалеко от резиденции в стороне Кенжеколя. Поиски тела 27-летнего мужчины продолжаются.





    Фото: pavlodarnews.kz


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