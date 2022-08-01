1 Августа 2022 22:42

Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Найдено тело утонувшего в Атырауской области в реке Урал акима Махамбетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В понедельник вечером в реке Урал в районе села Ортакшил обнаружено и извлечено на поверхность тело акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года.

Аким Атырауской области и все коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Рината Бауыржановича Джанглишова.

Тело утонувшего акима искали водолазы.