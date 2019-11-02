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Нашлась пропавшая в Таразе 17-летняя девушка

2 Ноября 2019 16:11
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Нашлась пропавшая в Таразе 17-летняя девушка

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершились поиски не вернувшейся домой школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

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Двое суток потребовалось департаменту полиции Жамбылской области, чтобы найти беглянку.

Напомним, 31 октября стало известно, что пропала 17-летняя ученица 11 класса Доктырбай Асылжан, она вышла из дома и исчезла. Спустя сутки, девушка вышла на связь со своей тетей и просила передать своей маме, что с нею всё нормально. Полиция продолжила поиски.

«Нашли у родственников, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев. – Она была в Байзакском районе».

Отметим, что Байзакский район расположен неподалеку от Тараза, в 15 - 20 минутах езды.

В настоящий момент девушка доставлена в Тараз, в департамент полиции Жамбылской области на предмет беседы.

Подробности произошедшего в интересах следствия и по причине конфиденциальности информации не разглашаются, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По некоторым сведениям, накануне у девушки произошла ссора с матерью и это, якобы, послужило причиной ее исчезновения.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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