Наши страны особо близки – советник Президента Кыргызстана о сотрудничестве с Казахстаном

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – О необходимости углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном рассказал советник Президента Кыргызстана Султан Раев в ходе IV Форума казахстанско-кыргызской интеллигенции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот уже в четвертый раз проводится казахстанско-кыргызский форум интеллектуалов. Данное мероприятие стало своего рода духовным мостом между двумя народами. Нужно отметить особую роль Международной тюркской академии в проведении этого форума. Представители интеллигенции высказывают хорошие мнения касательно сотрудничества двух стран. Наши страны особо близки, мы являемся родственными, с общими корнями. Поэтому для кыргызского народа казахский народ является самым близким, мы искренно относимся к Казахстану», - сказал С. Раев.

В этой связи он отметил необходимость расширения и углубления сотрудничества между странами в разных отраслях.

«Мы ожидаем, что 27 ноября в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан будут обсуждены важные вопросы. Думаем, что особое значение будет придаваться стратегическим документам по экономическим, культурным, политическим и гуманитарным вопросам. Мы считаем, что в рамках визита будут достигнуты большие результаты», - поделился советник Президента Кыргызской Республики.

Напомним, 27 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Сооронбая Жээнбекова совершит государственный визит в Кыргызстан.

Программа визита Президента предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.