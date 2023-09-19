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    02:11, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана и глава Ирана обсудили укрепление торговых отношений

    Иран президенті,
    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Глава государства провел встречу с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.

    «Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с Вами в Казахстане», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава нашего государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.

    Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.

    «Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо», – отметил Ибрахим Раиси.

    Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас.

    Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Словении. Глава государства пригласил Наташу Пирц-Мусар посетить Международный форум Астана.

    Напомним, что 18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. В ходе визита он выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Визит Президента РК в США
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