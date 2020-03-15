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Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут въехать в Казахстан - МИД
15 Марта 2020 16:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал установление ограничения на въезд на территорию РК в период чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.
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«Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств», - разъяснил Айбек Смадияров.Напомним, в Казахстане вводится чрезвычайное положение в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19. В частности, ограничивается въезд на территорию Республики Казахстан, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.
Режим чрезвычайного положения вводится с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
Ключевые слова: МИД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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