Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут въехать в Казахстан - МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал установление ограничения на въезд на территорию РК в период чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств», - разъяснил Айбек Смадияров.

Напомним, в Казахстане вводится чрезвычайное положение в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19. В частности, ограничивается въезд на территорию Республики Казахстан, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.

Режим чрезвычайного положения вводится с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.