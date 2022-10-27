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Наши наблюдатели поедут в самые отдаленные населенные пункты – глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ

Автор:  
Арайлым Мұрат
27 Октября 2022, 21:33
Наши наблюдатели поедут в самые отдаленные населенные пункты – глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК 2022 посол Урсула Гацек в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала, как будет работать наблюдательная миссия от ОБСЕ в Казахстане. По словам спикера, наблюдатели от ОБСЕ поедут в самые отдаленные населенные пункты, ожидаются встречи с электоратом, представителями гражданского общества, кандидатами, чтобы собрать достоверную информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам сейчас присоединились 30 долгосрочных наблюдателей, которые, в свою очередь, будут работать с еще 11 международными экспертами, которые уже находятся в Астане в эти дни. Мы уже начали работу по наблюдению за регистрацией кандидатов, которая только-только завершилась. И сейчас мы приступаем к наблюдению за агитационной кампанией. Наши наблюдатели поедут в регионы и в самые отдаленные населенные пункты», - сказала посол Урсула Гацек в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly.

По ее словам, начиная со вчерашнего дня, Миссия БДИПЧ/ОБСЕ уже приступила к работе в командах из двух человек. Однако глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в РК отметила, что в командах будут состоять наблюдатели из разных стран. Спикер считает, что не должно быть никакого пересечения интересов.

«Таким образом, у нас будет 15 команд, члены которых в течение следующих семи недель будут ездить по всем регионам Казахстана и наблюдать за агитационным процессом. И перед самым днем голосования к нам присоединятся еще 300 краткосрочных наблюдателей, которые будут вести наблюдение уже непосредственно самого процесса голосования. Наши долгосрочные наблюдатели будут вести работу в регионах – встречаться с электоратом, представителями гражданского общества, кандидатами, чтобы собрать достоверную информацию о ходе агитационной кампании в стране», - добавила посол Урсула Гацек.


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