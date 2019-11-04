Наши молодые артисты, клипмейкеры и режиссеры вызывают интерес по всему миру – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О достижениях молодых казахстанцев рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В центре внимания – вопросы безработицы, суицидов, низкого достатка, отсутствия жилья. Конечно, из-за того, что негативные новости привлекают больше внимания, в лентах изданий доминируют сообщения о преступлениях подростков, их неподобающем поведении. При этом, когда происходит что-то плохое, все ищут виноватых в лице акиматов, министерств и социальных служб. А если наши граждане добиваются каких-то высот, то люди усматривают в этом только личную заслугу. Но так не бывает: государство наряду с обществом ответственно и за все плохое, и за все хорошее, что происходит в стране», - рассказал Даурен Абаев .

«От старшего поколения мы часто слышим, что наша молодежь настроена потребительски к государству, что якобы господствуют иждивенческие настроения, что она непатриотична. Но всё это - микротренды, которые не отражают всей картины. А вся картина сегодня будет неполной без упоминания того, что подрастающее поколение казахстанцев по уровню грамотности одно из первых в мире, что наши школьники в числе самых сильных на всемирных олимпиадах по математике, физике, программированию, что наши молодые артисты, художники, танцоры, сценаристы, клипмейкеры и режиссеры вызывают неподдельный интерес специалистов по всему миру», - продолжил министр в ходе правительственного часа в Мажилисе.

По словам министра, проекты казахстанских учеников по робототехнике не просто технологичны, они, прежде всего, нацелены на благую миссию.

«Дети, которым по 14 и 15 лет, мечтают очистить наши реки и озера, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить плодородие почв. Мало кто хочет читать новости про них. Вот пример: материал про драку четвероклассников в столичной школе на одном из популярных новостных ресурсов прочитали почти 50 тысяч казахстанцев. А статью «5 школьников, которые стремятся сделать мир лучше с помощью науки» на том же портале прочитали менее 5 тысяч человек. А ведь это - прекрасные истории», - добавил глава ведомства.

Даурен Абаев привел несколько примеров: 10-классник Алихан Рахметов изобрел «умную» трость для незрячих и слабовидящих, а 12-классник из Кызылорды Алихан Шакиман изобрел 3D-модель ветрогенератора, конструкция которого способствует наиболее эффективному использованию альтернативной энергии.

«Школьник из Актобе Нурдаулет Таумергенов изобрел перчатку для немых. Она способна переводить язык жестов в устную речь с помощью специального приложения на телефоне. И таких детей много. Их воспитали наши граждане, они – результат политики нашего государства, политики Елбасы, политики нашего Президента, и они любят свою страну», - заключил глава ведомства.