«Нашествие» лошадей: животные объедают листву деревьев в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау пользователи соцсетей делятся видео с лошадьми, которые по словам граждан, буквально заполонили город и портят зеленые насаждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Лошадей сняла на видео в парке «Акбота» местная жительница Оксана. По её словам, животные поедают кусты и деревья.

«Почему они находятся в городском парке и обгладывают зелёные насаждения? У них же у всех есть клеймо, может кто-нибудь определит хозяина», - возмутилась она.

Лошадей также запечатлели сегодня в 8 микрорайоне, за домом №14.

Несколько лошадей запечатлел местный житель в 6 микрорайоне, у дома №21.

Одна из местных жительниц сняла на видео животных на набережной 1А микрорайона.



