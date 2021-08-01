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    15:36, 01 Август 2021 | GMT +6

    «Нашествие» лошадей: животные объедают листву деревьев в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау пользователи соцсетей делятся видео с лошадьми, которые по словам граждан, буквально заполонили город и портят зеленые насаждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Лошадей сняла на видео в парке «Акбота» местная жительница Оксана. По её словам, животные поедают кусты и деревья.

    «Почему они находятся в городском парке и обгладывают зелёные насаждения? У них же у всех есть клеймо, может кто-нибудь определит хозяина», - возмутилась она.

    Лошадей также запечатлели сегодня в 8 микрорайоне, за домом №14.

    Несколько лошадей запечатлел местный житель в 6 микрорайоне, у дома №21.

    Одна из местных жительниц сняла на видео животных на набережной 1А микрорайона.



    Теги:
    Регионы Казахстана Природа Видео Животные Мангистауская область
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