15 Июня 2022 09:07

Нашествие гусениц шелкопряда наблюдается на 14 га леса в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гусеницы непарного шелкопряда заняли деревья в Иртышском районе Павлодарской области. Вредителей начали травить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Гусеницы непарного шелкопряда появились в Иртышском районе. На вредителя местные жители района пожаловались в социальных сетях. Пораженную территорию обследовал лесопатолог.

«Есть очаги непарного шелкопряда. В прошлом году была такая же ситуация, естественного потухания очагов не наблюдается», – заявил руководитель Урлютюбского учреждения по охране лесов и животного мира Ернур Шекеев.

По его словам, личинки шелкопряда расплодились из-за ранней весны и плюсовых температур. Из 37 га гослесфонда, покрытого лесом, 14 га заселили вредители.

«Гусеницы везде, практически на каждом дереве, но они не карантинные, – подчеркнул специалист. – В августе будет спад, вредители объедят все листья и уйдут вниз. Листва вновь появится, но дерево из года в год будет слабеть».

Появление непарного шелкопряда в Иртышском районе подтвердил глава районной администрации Аян Бейсекин. По словам акима, гусениц заметили в березовых околках в Каракудыкском сельском округе.

«Последние три дня травим, инсектициды приобрели за счет средств районного бюджета, – сообщил Аян Бейсекин. – Задача – потравить не столько самих гусениц, как их отложенные личинки. Ее мы выполняем комплексно».

В районе рассчитывают на успешную борьбу с вредителем. За последние три дня охватили 50 га.

Аян Бесекин добавил, что повторную обработку проведет Урлютюбское учреждение по охране лесов и животного мира, которое уже запросило дополнительные средства из республиканского бюджета.

Ранее личинки непарного шелкопряда напугали сельчан в Павлодарском районе. Очаги вредителей специалисты обнаружили в мае в разных селах. Теперь шелкопряды уже встали на крыло.

«Мы обследовали наши участки на пойме, есть только бабочки, в лесостепной зоне осталось немного гусениц», – подчеркнул руководитель регионального учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

В Григорьевском сельском округе гусеницы перекинулись на хвойные. Они объели в лесопосадках вдоль трассы облепиху, березы и клены, чего раньше не было.



