Нашествие бабочек плодожорок наблюдается в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Кызылкогинском районе Атырауской области проведены исследования пастбищ, где обнаружены поврежденные листья растительности гусеницами бабочки плодожорки. В результате установлено, что всего поражено 800 га пастбищ,​ передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.​

«Гусеницы бабочки плодожорки в Атыруской области обнаружены в селах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района. Это 800 га пастбищ, которые граничат с Актюбинской областью. Поражена не вся земля, а на разбросанных участках, с плотностью где-то 8, а где-то 20 гусениц на квадратный метр. Плодожорка появлялась в этих местах и раньше, но в этом году расплодилась массово вследствие высокой влажности», - сообщила руководитель отдела Атырауской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Абила Казиева. ​

В настоящее время получены ценовые предложения от организаций, занимающихся химической обработкой от таких вредителей. Сделаны расчеты работ по химической обработке земель сельскохозяйственного назначения и переданы в управление сельского хозяйства. ​Работы по химической обработке будут производиться​ за счет средств самих крестьянских хозяйств.

«Мы определили для хозяйственников​ и акимов соответствующие зоны и открыли сигнальные листки. Эти гусеницы не относятся к числу вредителей, подлежащих химобработке за счет государства, только саранча относится к этой категории. Мы предлагаем впредь относить этих насекомых к особо опасным вредителям, сделав соответствующие экономические расчеты. Потому что повреждение ​800 га земель нанесет большой ущерб крестьянам», - рассказала​ Абила Казиева.

Плодожорки – общее название бабочек из семейства листоверток. Принадлежат в основном к родам Cydia, Grapholita и Laspeyresia. Насчитывается около 50 видов. Бабочки, как правило, имеют размах крыльев 8-20 мм, передние темной окраски, с пестрым рисунком, задние – более светлые, однотонные.