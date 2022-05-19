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    Нашествие бабочек плодожорок наблюдается в одном из районов Атырауской области

    19 Мая 2022, 20:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Кызылкогинском районе Атырауской области проведены исследования пастбищ, где обнаружены поврежденные листья растительности гусеницами бабочки плодожорки. В результате установлено, что всего поражено 800 га пастбищ,​ передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.​

    «Гусеницы бабочки плодожорки в Атыруской области обнаружены в селах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района. Это 800 га пастбищ, которые граничат с Актюбинской областью. Поражена не вся земля, а на разбросанных участках, с плотностью где-то 8, а где-то 20 гусениц на квадратный метр. Плодожорка появлялась в этих местах и раньше, но в этом году расплодилась массово вследствие высокой влажности», - сообщила руководитель отдела Атырауской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Абила Казиева. ​

    В настоящее время получены ценовые предложения от организаций, занимающихся химической обработкой от таких вредителей. Сделаны расчеты работ по химической обработке земель сельскохозяйственного назначения и переданы в управление сельского хозяйства. ​Работы по химической обработке будут производиться​ за счет средств самих крестьянских хозяйств.

    «Мы определили для хозяйственников​ и акимов соответствующие зоны и открыли сигнальные листки. Эти гусеницы не относятся к числу вредителей, подлежащих химобработке за счет государства, только саранча относится к этой категории. Мы предлагаем впредь относить этих насекомых к особо опасным вредителям, сделав соответствующие экономические расчеты. Потому что повреждение ​800 га земель нанесет большой ущерб крестьянам», - рассказала​ Абила Казиева.

    Плодожорки – общее название бабочек из семейства листоверток. Принадлежат в основном к родам Cydia, Grapholita и Laspeyresia. Насчитывается около 50 видов. Бабочки, как правило, имеют размах крыльев 8-20 мм, передние темной окраски, с пестрым рисунком, задние – более светлые, однотонные.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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