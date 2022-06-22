22 Июня 2022 05:19

Нашествие бабочек и божьих коровок наблюдают жители Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На протяжении нескольких дней в Актау ощутимо увеличилось количество бабочек и божьих коровок. Но, как считают биологи, никакой опасности для человека они не представляют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов биологов, переживать, действительно, не стоит. То, что наблюдают горожане, это обычные божьи коровки и бабочки-крапивницы, которые не представляют угрозы.

По словам специалистов, аномальное количество насекомых, скорее всего, связано с дождливой весной в Мангистауской области.

«В Актау весна в этом году была дождливой и влажной, благодаря чему хорошо росли такие растения, как сирень и люцерна. А этот вид бабочек питается соком этих растений. Vanessa cardui Carduus (репейница или чертополоховка) из семейства нимфалид, мигрирующая в апреле-мае на расстояние до 3 тыс. 200 км, а также бабочка монарх или Дадайда монарх (бархатная дама, точечная дама) мигрирующая на 2 тыс. км дольше ежегодно в мае-июне, возможна миграция из-за благоприятной погоды.

Первых мигрирующих бабочек в нашем регионе можно увидеть в конце мая или середине июня. Такие случаи наблюдались в Мангистауской области в июне 2019 года, мае 2018 года и июне 2015 года. Среди бабочек встречаются как стертые, так и обесцвеченные виды, а также нежные, точечные, насыщенных цветов. Бабочки второго поколения летают с середины июля до первой декады октября и мигрируют обратно на юг. Направление бабочек можно отследить по направлению птиц или по направлению ветра», - прокомментировала заведующая кафедры естественных наук КГУТИ имени Ш. Есенова, профессор биологии Латипа Кожамжарова.

В результате наблюдений специалистов в 2019 году, мигрирующие бабочки, встречавшиеся во второй половине мая на территории Азербайджана и Туркменистана, в Казахстан прилетали с разницей в три недели, а следующий пункт назначения – Узбекистан.

По информации Латипы Кожамжаровой, ожидается, что к концу следующей недели горожане Мангистауской области увидят уменьшение количества бабочек и божьих коровок.





Фото с сайта Lada.kz .