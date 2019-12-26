Нашедших пропавшую девочку волонтеров наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В управлении полиции города Караганды наградили волонтеров, которые помогли полиции в розыске без вести пропавших людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

19 декабря текущего года в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции поступило заявление от родителей 14-летней девочки, которая утром пошла на учебу и не вернулась. В поисках ребенка был задействован весь личный состав ОВД города Караганды. Позже поступила информация о том, что девочка может находится в городе Нур-Султан. Карагандинские стражи порядка связались с волонтерским движением столицы. Благодаря грамотным действиям группы волонтеров «Астаны LIDER.KZ» в этот же день несовершеннолетняя была найдена в здании железнодорожного вокзала города Нур-Султан.

Сегодня на аппаратном совещании управления полиции города Караганды волонтеры Гульжан Максютова, Ольга Тультаева, Даша Терех, Ольга Байда приказом начальника департамента полиции Карагандинской области полковника полиции Ерлана Файзуллина были награждены почетной грамотой, наручными часами с символикой МВД РК и подарками.

Награждение провел начальник управления полиции города Караганды полковник полиции Думан Кожахметов, который выразил участникам волонтерского движения «Астаны LIDER.KZ» слова благодарности за их активное взаимодействие с органами правопорядка, активную гражданскую позицию, высокий профессионализм по организации поисковых мероприятий.

В свою очередь, представитель волонтерского движения Ольга Тультаева рассказала, что только в этом году участники «Астаны LIDER.KZ» нашли шестерых без вести пропавших людей. Она поблагодарила сотрудников управления полиции города Караганды за оказанное внимание и сотрудничество.