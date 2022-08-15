Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Нашедшего мальчика в ВКО полицейского наградил министр внутренних дел
15 Августа 2022 20:25

Нашедшего мальчика в ВКО полицейского наградил министр внутренних дел

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил труд полицейских, задействованных в поиске несовершеннолетнего Тамирлана Ахмеджанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Каждая минута промедления могла иметь печальный исход, особенно учитывая низкую температуру по ночам, ведь глубина ямы, в которой находился мальчик, составляла около трех метров.

Операция по поиску завершена. Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Как сообщалось, 14 августа в полицию ВКО поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича, 2010 года рождения, который в ночь с 13 на 14 августа около 02:30 часов ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся.


Фото: polisia.kz

Новости по теме
Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме
Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
Читайте также
Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли у подростка в Таразе
Заморозки ожидаются 20 августа в четырех регионах Казахстана
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
Спрыгнувшую с 10 этажа после надругательства павлодарку вновь перевели в реанимацию
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Можно ли казахстанцам плевать в урну
5 Подросток осужден почти на 8 лет за закладку наркотиков в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив