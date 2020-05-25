Наше общество плавно подошло к фазе естественного формирования политических меньшинств - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реформы в экономической, социальной и политической сферах отражают запросы и интересы широких слоев населения. Об этом заявила руководитель отдела Казахстанского института исследования при Президенте РК Алуа Жолдыбалина

«Реформы, озвученные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 20 декабря 2019 года, начинают активно реализовываться в 2020 году и соответственно требуют оперативной и качественной проработки законопроектов», - сказала Алуа Жолдыбалина.

Эксперт подчеркнула, что реформы в экономической, социальной и политической сферах отражают запросы и интересы широких слоев населения, качественно дополнят процесс либерализации государственной политики.

«Развитое демократическое общество предполагает, в первую очередь, открытость и плюрализм мнений, концепций, голоса которых в наилучшем случае должны быть структурированы и оформлены в политический институт. Казахстанское общество располагает всеми условиями для развития гражданского общества, что подтверждается наличием множества неправительственных организаций, независимых средств массовой информации и т.п. Таким образом, наше общество плавно подошло к фазе естественного формирования сильных и авторитетных политических меньшинств, которые должны быть представлены в Парламенте страны», - поясняет Алуа Жолдыбалина.

По ее словам, политические партии и сама политическая деятельность претерпевают в XXI веке коренные изменения во всем мире. Изменение политической конъюнктуры и трендов общественного развития на фоне изменений информационно-коммуникационного пространства последних лет обусловили необходимость изменения формата партийного строительства, в том числе реформирование и изменение идеологической платформы, изменение формы взаимодействия партий с электоратом, поиск иных источников финансирования.

«Право на свободу объединений в политические партии является коллективным правом граждан, которое реализуется на основе Конституции и Закона «О политических партиях». В связи с этим, совершенствование партийного законодательства и либерализация ограничительных норм, безусловно, представляются актуальными в контексте совершенствования политической системы. 20 декабря 2019 года в своем выступлении на втором заседании Национального совета общественного доверия Глава государства указал о необходимости и важности выработки системных, долгосрочных, эффективных мер по актуальным политическим вопросам развития страны. И здесь необходимо отметить обновленную законодательную базу, на которой базируется деятельность партии – это Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических партиях», который был изменен и дополнен в 2007 году, а также в 2012 году и 2020 году», - добавила Алуа Жолдыбалина.

Она также отмечает, что на сегодняшний день каждая партия в Казахстане занимается количественным увеличением единомышленников, привлечением внимания общественности к социально-экономическим проблемам, а также продвижением партии к доминирующей позиции в Парламенте. Поэтому снижение заградительного порога для регистрации политических партий для государственной регистрации до двадцати тысяч членов расширяет ресурсную базу политических партий, повышает эффективность партийной системы, создает условия для формирования политических партий, а также повышает гражданскую активность в обществе.

«Конституционное развитие современных государств показывает, что одним из основных условий правового государства является реализация гражданами своих политических прав и свобод, а также формирование правовых условий для становления конкурентной партийной системы», - заключила эксперт.



