Наше единство в многообразии – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит республиканская научно-практическая конференция «Этносы Казахстана: Вклад в развитие страны. Мы вместе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашей независимости 30 лет, это ничтожно малый временной отрезок на огромном полотне человеческой истории, но это не значит, что наша страна случайно заняла свое место на политической карте мира. Нет, эти три десятка лет суверенного развития – результат полных драматизма исторических перепетий, веками происходивших в самом центре евразийского континента. Так сложилось, что с древних времен эта священная для нас земля была ареной кровавых сражений за свободу и самостоятельность», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, выступая на конференции.





Министр добавил, что наша историческая память знает и трагические последствия социально-экономических экспериментов ХХ века.

«Все это было, эти тяжелые страницы истории отпечатались не только в учебниках по гуманитарным знаниям, но и на надгробных плитах миллионов ни в чем не повинных людей самых разных этносов. И этого мы никогда не забудем. Но в горниле этих перемен ковался наш народ, объединивший в себе доброту и мудрость казахов, широту русской души, трудолюбие корейцев и немцев, радушие украинцев, узбеков и многих-многих других этносов. Судьбы миллионов людей, чья историческая родина сегодня находится за тысячу километров от страны Великой степи объединились в одну, и они вместе с нами строят общий и всеми любимый дом - Республику Казахстан. Наше единство в многообразии, сегодня это остов нашей идеологии», - подчеркнул Даурен Абаев.

Участники конференции обсудили пути сохранения уникального кода нации через формирование исторического сознания, поиск объединяющих факторов по принципу «Один народ – одна страна – одна судьба».

В работе конференции приняли участие заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, директор Института истории государства КН МОН РК Буркитбай Аяган, директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова КН МОН РК Зиябек Кабульдинов, ведущие специалисты в области исторической науки и этнологии, межэтнических отношений, политических исследований, а также представители государственных органов и этнокультурных объединений.



