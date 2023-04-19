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Наша страна застряла в «ловушке среднего дохода» - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 11:35
Наша страна застряла в «ловушке среднего дохода» - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году наша экономика выросла всего на 3,2%, а за 3 месяца текущего года – на 4,9%. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году наша экономика выросла всего на 3,2%, а за 3 месяца текущего года – на 4,9%. Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны. Нужно искать дополнительные источники роста», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста.

«Это веление времени, текущей ситуации. Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в «ловушке среднего дохода». Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами. По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


Правительство РК   Экономика   Общество   Токаев Касым-Жомарт  
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