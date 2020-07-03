Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай представил в своем аккаунте в Twitter видеоролик ко Дню столицы, передает МИА «Казинформ».

Двухминутный видеоролик, демонстрирующий современный яркий и неповторимый архитектурный облик молодой столицы независимого Казахстана, предваряют слова ее главного архитектора Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Несмотря ни на что, мы одолели трудности и построили нашу столицу. Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства».