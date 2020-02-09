Наша сила в единстве – Ислам Байрамуков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации в Кордайском районе, всколыхнувшей казахстанское общество, высказываются известные личности, общественные деятели, спортсмены, артисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К благоразумию и мудрости призвал соотечественников Ислам Байрамуков - казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее. Отметим, что Ислам Байрамуков родился в селе Каменка Рыскуловского района Жамбылской области.

«В связи с событиями, которые произошли в Кордайском районе, хотелось бы сказать следующее, - говорит известный спортсмен. - Уважаемые соотечественники! Призываю вас к сплоченности и дружбе, чем всегда гордились и славились все народы, населяющие нашу благодатную Родину - Казахстан. Я родился и вырос среди казахов, русских, татар, вайнахов, греков, немцев и многих других национальностей, многие вполне сносно говорили как на родном, так и на казахском языках. Мы всегда устраивали матчи по футболу, борьбе, боксу, шахматам. Все жили очень дружно. Когда в честь победы наших спортсменов на олимпийских играх, высоко поднимается наш флаг и играет гимн, все мы испытываем непередаваемые эмоции и восторг, гордость за наших спортсменов и страну, в которой в мире и согласии живут представители многих национальностей и различных конфессий. Я уверен, что в этом единстве и есть основа наших достижений».

Ислам Байрамуков выразил горечь и сожаление по поводу произошедших в Кордайском районе событий: «Очень больно и грустно видеть, как наши братья идут друг на друга с оружием в руках, не уважают старших и не чтят традиций, громят все на своем пути, сжигают дома, есть пострадавшие и погибшие. В одном из хадисов сказано: Нет прощения от Всевышнего Аллаха на том Свете, ни тому, кто нападал на своего брата, с целью убить его, ни тому, кто, защищаясь, убил его. Я нисколько не оправдываю ни одну из сторон, потому что таким деяниям нет оправдания».

«В нашей стране есть такие уникальные институты, как совет старейшин. Аксакалы могут мирно сесть за один дастархан и решить все проблемы. В нашей стране есть закон, по которому должны быть наказаны все инициаторы и зачинщики конфликта. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших», - сказал Ислам Байрамуков.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.