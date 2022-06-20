Наша работа не терпит спешки – врач-микрохирург

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Любое направление медицины не стоит на месте. С каждым днем совершенствуются оборудования, техники операции, методы лечения. Микрохирург многопрофильной клиники им. Х.Ж. Макажанова Тимур Игимбаев сообщил о специфике и новшествах в своей работе.

Микрохирургия – это сравнительно новое направление в различных областях хирургии, методом которого являются оперативные вмешательства с использованием оптических средств, специального инструментария и тончайшего шовного материала. В конце ХІХ века были сделаны первые попытки применить микроскоп для операций. Операции с использованием микроскопа вначале проводили только офтальмологи и оториноларингологи. В дальнейшем операционный микроскоп и микрохирургические методы стали применять в нейрохирургии. Сейчас же это направление применятся практический во всех специализациях медицины. Один из лучших микрохирургов Караганды Тимур Игимбаев рассказал нам о своей профессии и перспективах этого направления.

— Тимур Киндешевич, среди врачей говорят, «чтобы стать хорошим микрохирургом нужны годы кропотливого труда». Почему вы выбрали именно эту специализацию?

— Это определение можно, в общем, отнести к любой хирургической специальности. Меня всегда привлекала кропотливая работа с мелкими деталями. Когда в нашей клинике возникла потребность в проведении микрохирургических операций у пациентов с дефектами после травм, мои наставники и руководители предложили пролечить несколько случаев. Директор клиники Еркин-Дауир Толеуович Курмангалиев как сильный клиницист часто является инициатором использования новых подходов. Была сформирована команда единомышленников. И у нашей команды, я думаю, получилось выполнить поставленную задачу. А хорошие результаты лечения очень стимулируют к дальнейшей работе. Поэтому, я считаю, было совпадение практической необходимости и личной предрасположенности у врачей. Хорошо то, что сейчас есть понимание актуальности данного направления у руководства здравоохранения региона и больницы, что подтверждается организацией очередного мастер-класса по микрохирургии и лечению ожоговых пациентов, который с успехом прошел в эти дни с участием специалистов из израильской клиники.

- Так же микрохирургов часто сравнивают с саперами. Почему?

— Честно говоря, о таком не слышал. Может быть это верно в том плане, что спешка в работе очень вредит.

- Два года назад вы спасли кисть одному молодому человеку. Насколько сложна была эта операция? Были ли у вас подобные операции?

— Это была коллективная работа, очень много специалистов больницы участвовали в лечебном процессе. Реплантация конечности считается крайне сложным вмешательством из-за необходимости восстановления нескольких, разных по своему строению, анатомических структур, и из-за длительности операций. Такие операции у нас в регионе начали выполнять еще в конце 80-х годов по инициативе профессора Лохвицкого С.В., который первый провел такую операцию; Галицкий Ф.И. широко внедрил эти операции в практику с хорошими результатами. Сейчас, когда техника безопасности на производстве гораздо выше, таких случаев гораздо меньше. У нас были случаи неполного отсечения конечностей.

— Сложные операции. Они вас пугают или мотивируют?

— Если техника операции уже отработана, то она не должна пугать хирурга. Если мы внедряем какой-то новый метод операции, то он всегда базируется на предыдущем опыте; но переживание в таких случаях всегда есть, и это, как ни парадоксально, мотивирует к тщательной подготовке.

— Насколько нам известно, у нас в стране микрохирургов не много. Какая у вас загруженность? Сколько операций вы делаете в месяц, в год?

— Сейчас достаточно специальностей, которые используют микрохирургическую технику в своей работе: офтальмологи, кардиохирурги, нейрохирурги, и другие. Но наша дисциплина точнее называется «Реконструктивная Микрохирургия». Если с этой точки зрения смотреть, то в Казахстане специалистов в этой области не так много. Наряду с другими операциями, которые мы выполняем, операции именно данного характера выполняются не ежедневно, так как они достаточно трудоемкие. Но результат позволяет у большинства пациентов избежать повторных традиционных операций, тяжелой инвалидизации.

- Микрохирургия каких органов часто оперируется?

— Мы, в основном, работаем с последствиями травм, ожогов, хронического остеомиелита – воспаления костей. Анатомические области могут быть разные, в основном конечности. Но также есть большая потребность в данных методах в онкологии.

- Какие новшества появились в микрохирургии за последние годы?

— Новшества связаны с совершенствованием способов выделения комплекса тканей для пластики, до сих пор проводятся работы по изучению анатомии человека в данном аспекте, и, как ни странно, делаются даже открытия. Также в мире продолжает совершенствоваться диагностика жизнеспособности пересаженных тканей, увеличительная техника (очки, микроскопы), есть тенденция к использованию здесь VR-технологий.