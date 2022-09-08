Наша независимость начиналась с 25 октября - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что казахстанцы не должны забывать о празднике 25 октября и больше говорить об этой исторической дате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 октября - очень значимая дата. Мы сегодня мало говорим о 25 октября. Это неправильно и несправедливо. Фактически наша независимость начиналась с 25 октября - с принятия Декларации о суверенитете Республики Казахстан. И после 25 октября 1990 года начались конкретные шаги, начались процессы получения Казахстаном независимости. Это точка отсчета, мы ее в последние годы не упоминаем, не говорим о ней. Это несправедливо», - прокомментировал журналистам Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания Сената.

«Поэтому, решение о том, чтобы праздновать эту дату как национальный праздник, является очень важным - и справедливым, и историческим. Мы не должны забывать эту дату и должны больше говорить о ней в нашем обществе», - считает спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев выразил мнение по поводу исключения Дня Первого Президента из числа государственных праздников.

«5 июня состоялся референдум. Надеюсь, что вы участвовали в референдуме и поддержали конституционные изменения. Вы помните, что в рамках этих изменений из Конституции по решению нашего народа убраны пункты, связанные с Первым Президентом. Соответственно, эти пункты ушли с Конституции. И в этих условиях, когда избиратели, граждане нашей страны, проголосовали, чтобы эти пункты ушли из Конституции, оставлять этот день как государственный праздник - это непоследовательно. Мы сейчас должны реализовывать нормы Конституции. Поэтому, я думаю, что все логично, естественно, и мы реализовываем волю народа», - сказал Маулен Ашимбаев.

День республики в Казахстане планируют определить национальным праздником. Соответствующая норма указана в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».

Также ранее сообщалось, что мажилисмены одобрили законопроект, в котором есть норма, направленная на исключение Дня Первого Президента из числа государственных праздников.