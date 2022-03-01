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    Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов – Касым-Жомарт Токаев

    1 Марта 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию касательно санкционного противостояния между Западом и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я провел серию рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXII съезде партии.

    По словам Президента, наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации.

    «Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие вызовы и трудности. Их сложность нельзя преуменьшать. Но и преувеличивать тоже нельзя», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Экономика Безопасность Съезд партии Аманат
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