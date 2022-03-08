Наша цель – развитие казахстанского производства - столичный предприниматель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году астанчанка Жанна Наурызбаева получила грант по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса» на реализацию бизнес-идеи – развитие швейного производства. Благодаря этому она закупила необходимое оборудование, а сегодня ее продукция востребована на столичном рынке. Накануне Международного женского дня предприниматель рассказала о своей истории успеха, передает миа «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ежегодно в Казахстане в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса» выделяются гранты предпринимателям на реализацию бизнес-идей. Жанна Наурызбаева стала обладателем такого гранта в 2019 году в столице.

«В 2019 году мы получили грант от государства в размере 3 миллионов тенге. Данный грант мы потратили на приобретение швейного оборудования. Идея, которую мы реализовывали - пошив школьных рюкзаков, рюкзаков для детского сада, экошоперов, идея пришла сама собой. Я мама четверых детей, трое из которых на тот момент ходили в детский сад. Мы столкнулись с недостатком хороших рюкзаков, сумок для детского сада. И дома на обычной швейной машинке я начала детям шить рюкзачки. Идея росла, рос спрос. Мы подали заявку на грант, закупили настоящее профессиональное оборудование. Это нам дало возможность развиваться улучшить качество, увеличить оборот продукции. Наша цель – развитие казахстанского производства. Создание конкурентоспосоюбной продукции и новых рабочих мест», - рассказала предприниматель.

Стоит отметить, по поручению Главы государства на ежегодной основе из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки субъектов малого предпринимательства. Прием заявок планируется в апреле 2022 года в режиме онлайн на цифровой платформе «Qoldau», при этом за месяц на официальном сайте акимата города в разделе «Бизнес и предпринимательство» появится объявление об этом.

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