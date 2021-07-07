Наша цель полностью обновить автопарк - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Презентация новых автобусов прошла в Таразе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, ТОО «City bus» приобрело двенадцать новых автобусов Golden Dragon, соответствующих современным требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

В Таразе презентация новых автобусов состоялась на Центральной площади имени Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Новые автобусы будут обслуживать один из самых протяженных маршрутов №8 от крупного супермаркета «Small» через микрорайоны, проспект Жамбыла, центральный проспект Толе би, по улице Казыбек би, проспекту Абая и по улице Кошеней.

При этом старые автобусы будут продиагностированы, отремонтированы и выйдут на другие маршруты.

«О проблемах общественного транспорта не говорит разве что ленивый, - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе презентации. - В часы пик автобусы заполнены. Жители постоянно в соцсетях пишут о том, что областному центру не хватает вместительных автобусов.

Глава региона напомнил, что при условии повышения тарифа, перевозчики обязались принять меры по повышению уровня сервиса в общественном транспорте.

«Местные перевозчики выражали недовольство по поводу низких тарифов на проезд в общественном транспорте. Поэтому было принято решение поднять стоимость проезда и внедрить систему электронного билетирования «TulparCard», которая позволила минимизировать наличный расчет и сделать систему платежей прозрачной. Свыше 98 процентов горожан пользуются картой «TulparCard». Доход перевозчиков увеличился в 1,5 раза. Несмотря на все это, они не спешат выполнять свои обещания. Алматинское ТОО «City bus» закупило новые автобусы на свои средства, готово приобрести еще несколько таких же машин. Пришло время и местным перевозчикам выполнять свои обязательства. Наша цель – каждый год закупать по сто автобусов и полностью обновить автопарк», - обратился аким области к представителям транспортных компаний. Он добавил, что если перевозчики желают получить субсидии, должны работать честно и прозрачно.

«Нужно убрать все старые, изношенные автобусы. К тому же, мы хотим, чтобы Тараз стал центром притяжения туристов. А для гостей необходимо обеспечить удобную логистику», - сказал глава региона.

По словам представителя ТОО «City bus» Нурлана Ельшибаева, новые 12-метровые автобусы вместимостью 90 человек оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения (по семь видеокамер в каждом автобусе), пандусами, навигационной системой GPS.

Напомним, что состояние транспортной сферы региона на днях обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Глава региона отметил, что состояние городских маршрутных автобусов всё еще оставляет желать лучшего. Подчеркнул, что если перевозчики подняли тариф на проезд в общественном транспорте, внедрили электронное билетирование, то должен быть виден результат, и необходимо создать комфортные условия для пассажиров.

Ранее говорилось о том, что в Таразе планируется запустить на городские автобусные маршруты российские автобусы КАВЗ-4270 вместимостью до 90 человек, автобус 10,3 метра длиной, имеет низкий порог, оснащен пандусом, работает на сжиженном газе. С 4 мая этого года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.



