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    10:25, 13 Май 2021 | GMT +6

    «Наша цель не уничтожить, а сократить количество комаров» – столичные дезинсекторы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Городское Управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Столичная дезинфекция» с апреля текущего года ведут 1-й тур по борьбе с гнусами – комарами и мошками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султана.

    В соответствии с нормами, в целях не допущения приспособления и мутации к препаратам, работа по борьбе с гнусами в сезон (апрель – сентябрь) проводится по турам, в месяц один раз, сообщает официальный сайт акимата города.

    В течение 15 дней каждого тура охватываются водоёмы, путём заливки препаратов для предотвращения выплода комаров, затем проводится защитный барьер путём дымового завеса и опрыскивания дезмашинами для удержания залета с близлежащих регионов.

    Обработке подлежат открытые территории города: парки, скверы, жилые массивы и внутриквартальные территории.

    На сегодня более 80% территории города прошли первичную обработку. В связи с погодными условиями, прошедшими дождями, обработку пришлось приостановить. При этом не стоит забывать, что последождевой период является благоприятным для быстрого размножения комаров и мошек, так как появляется влажность и сырость.

    С улучшением погодных условий работы продолжились. В местах массового притяжения жителей будет проведена дополнительная обработка, путём дымового завеса.

    «Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием, так как комары и мошки являются частью экосистемы, сто процентное истребление не возможно. Работы проводятся для снижения численности и недопущения массового размножения. Напоминаем, что всего в работах задействовано 120 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 ед. термогенератора, 120 ед. моторно-ранцевых опрыскивателей, 4 ед. дезинфекционных машин, 2 ед. мотошасси с дезинфекционной установкой. Графики проведения работ в связи с погодными условиями, меняются», – говорится в сообщении профильного управления.


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