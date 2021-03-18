Наш язык, обычаи и ценности делают нас узнаваемыми - Талгат Калиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современными историкам и культурологам следует сконцентрироваться на глубоком изучении традиций народа. Об этом заявил директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Талгата Калиева, сегодня различные культуры эксплуатируют две модели поведения: охранительную и наступательную проактивную.
«В программе «Рухани жаңғыру» открытость сознания пропагандирует проактивную наступательную модель, в которой нам предстоит показывать миру древнюю культуру кочевников и то, что делает нас казахами. Наш язык, наши устои, обычаи и ценности делают нас узнаваемыми и придают нам уникальность. В то же время современными историкам, культурологам следовало бы сконцентрироваться на глубоком изучении наших традиций и ценностей на выявление причинно-следственных связей, что позволило бы оценить актуальность и определить степень в соответствии с современными реалиями, и предложить способы модернизации», - сказал Талгат Калиев в ходе онлайн-круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций».
Напомним, в онлайн-режиме прошло заседание круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций», в котором приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, общественные деятели и эксперты.
- В Бишкеке отменили празднование Нооруз – мэрия
- 400 единиц общественного транспорта закупят в Алматы
- Торговые дома и центры ЗКО приостанавливают работу выходные дни
- Знание казахского языка будет обязательным при поступлении в Академию госуправления - АДГС
- Горку демонтировали на Центральной площади Семея
- Представлен Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана