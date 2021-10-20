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Наш уголь очень конкурентоспособен - казахстанские промышленники

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2021, 14:14
Наш уголь очень конкурентоспособен - казахстанские промышленники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец заявил о конкурентоспособности Шубаркольского угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш уголь очень конкурентоспособен, особенно Шубаркольский. Из него производят около 300 видов фармацевтической и химической продукции. Никто не сказал нам, что делать угольщикам, если будет сокращение объемов производства в связи с тем, что будут меньше сжигать угля. Дайте нам возможность создать свободные экономические зоны вокруг угольных разрезов, чтобы туда пришли инвесторы», - сказал Николай Радостовец на брифинге в рамках 11-го горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy.

Он предложил варианты возможных налоговых льгот и преимущества от этого для страны.

«Пусть, они 5-10 лет не платят налогов вообще. Но зато из нашего угля они начнут вырабатывать химическую и фармацевтическую продукцию, которую мы сейчас покупаем. Мы будем продавать продукцию более высоких переделов», - заключил Н. Радостовец.

Ранее он назвал необходимые для экспорта казахстанского угля условия.


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