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Наш патриотизм проявляется в активном участии  граждан в важных мероприятиях –Олжас Сыдыкбек

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2021, 14:01
Наш патриотизм проявляется в активном участии  граждан в важных мероприятиях –Олжас Сыдыкбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный телеведущий Олжас Сыдыкбек сделал свой выбор. Сегодня он проголосовал на избирательном участке №139 на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Я утром рано проснулся, приехал на избирательный участок и сделал свой выбор», - написал телеведущий на своей странице в Instagram .

Олжас Сыдыкбек отметил, что сегодня также выступает в роли наблюдателя. По его словам, по Нур-Султану подготовка к выборам организована на высоком уровне.

«Сегодня исторический и важный день для страны. Как житель столицы Казахстана – Нур-Султана, считаю своим гражданским долгом активно участвовать в избирательном процессе. Хочу отметить, что по городу Нур-Султану подготовка к выборам организована на высоком уровне. В избирательном участке, где являюсь наблюдателем, все проводится в рамках законодательства. Очень радует заинтересованность и активность избирателей. Наш патриотизм очень важен для страны. Он проявляется в активном участии граждан в столь важных мероприятиях. Считаю, что у жителей города Нур-Султана высокая ответственность и активность. Это заметно по количеству избирателей, которые приходили на участок с его открытия. Как наблюдатель, хочу довести до населения , что избирательный процесс проходит справедливо в рамках закона», - сказал известный телеведущий.

Напомним, сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.


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