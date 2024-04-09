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    17:58, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны — Касым-Жомарт Токаев

    акорда
    Фото: Акорда

    По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Республиканский штаб во главе с Премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в обращении Главы государства, опубликованном в Instagram, передает агентство Kazinform.

    - В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам.

    По моему поручению Республиканский штаб во главе с Премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается.

    Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана! - написал Президент. 

    Теги:
    Президент Казахстана Инстаграм Токаев Касым-Жомарт Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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